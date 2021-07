Kabangu is bevrijd, maar nog niet helemaal los: ‘Ik heb honger, man’

Terwijl het avondzonnetje een rode gloed werpt over Sportpark De Alsie in Diessen, knijpt Elton Kabangu zijn ogen samen. Deels tegen de laagstaande zon, deels om de vraag op zich te laten inwerken. Hij scoorde uiteindelijk één keer, maar hoeveel goals had de Belgische aanvaller kúnnen maken in de 45 minuten dat hij meedeed? ,,Pff... Zeker drie of vier.”