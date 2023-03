Kabangu met twee treffers belangrijk voor Willem II: ‘Twee goals? Dat is een tijdje geleden’

videoElton Kabangu was met twee goals de man van de avond voor Willem II in het uitduel met ADO Den Haag. Het spitsenduo Kabangu en Jizz Hornkamp wisten elkaar maar al te goed te vinden. ,,We voelen elkaar goed aan.”

Een keer met links en een keer met rechts. Beide benen werden vandaag goed gebruikt door Elton Kabangu. Het resulteerde in twee treffers. En dat is al best een tijdje geleden. ,,Goh, goeie vraag. Dat is een hele tijd geleden. Ik denk met FC Eindhoven tegen FC Dordrecht (8-1, 22 maart 2019). Dat waren er wel drie dan. Toen maakte ik een hattrick.”

Gezien de tweede helft wint Willem II ogenschijnlijk makkelijk van ADO. ,,Eigenlijk winnen we nog best makkelijk. Uiteindelijk! Maar het was heel lastig. Zeker als je zo snel op achterstand komt. Jizz (Hornkamp red.) en ik kregen in de eerste helft nog twee goede mogelijkheden, als je die dan niet maakt ga je wel een beetje twijfelen. De tweede helft hebben we het anders aangepakt en dan zie je dat alles op z’n plek valt.”

Het vertrouwen dat Kabangu sinds 11 december (NAC thuis) krijgt, zorgt voor grote vreugde bij de spits. ,,Ik ben echt heel blij. Zeker als je wint. Ik probeer het vertrouwen van de trainer en het team terug te betalen.” Dertien wedstrijden achter elkaar in de basis. Daar zal met deze cijfers niet snel verandering in komen.

Hornkamp keerde vrijdag terug in de spits. Vorige week tegen Zwolle was hij nog geschorst. Het spitsenduo Jizz Hornkamp en Elton Kabangu is weer herenigd. Dat resulteert meteen in een assist van Hornkamp op Kabangu bij de 1-3. ,,Ik ben heel erg blij met Jizz. Dat is wel duidelijk. We voelen elkaar erg goed en we zijn goede vrienden. Het is heel fijn voetballen met hem, het gaat zo makkelijk.”

