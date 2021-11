Kan Fred Grim als Willem II-trainer wél Henk Fräser verslaan in de eredivisie?

Willem II-expositie bijna ten einde: ‘Dat gouden horloge hadden ze open moeten klappen!’

Over een paar weken wordt de succesvolle expositie Leev’ Hoezee over 125 jaar Willem II ontmanteld. Iedereen die er een of meerdere items voor ter beschikking heeft gesteld, was gisteren uitgenodigd in de LocHal voor een speciale rondleiding.

5 november