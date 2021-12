Kan Willem II het jaar nog enigszins goed afsluiten? Oppassen bij corners van NEC in de eerste helft!

Na zeven competitienederlagen op rij krijgt Willem II woensdagavond (18.45 uur) nog één kans om 2021 goed af te sluiten als NEC op bezoek komt in Tilburg. Een vooruitblik aan de hand van statistieken.

● NEC is ongeslagen in de laatste dertien eredivisieduels met Willem II (W8, G5) en hield de nul in de laatste vijf ontmoetingen met de Tilburgers op het hoogste niveau.

● Willem II scoorde niet in de laatste vijf eredivisie-ontmoetingen met NEC, het negatieve clubrecord staat wat dat betreft op zes eredivisieduels met een specifieke tegenstander zonder te scoren: tegen FC Utrecht in 2008-2010 en tegen PEC Zwolle in 2004-2015.

● Willem II pakte in 2021 gemiddeld 1,6 punten per competitieduel waar wel publiek bij aanwezig was (21 uit 13), tegenover gemiddeld 0,8 punten per eredivisiewedstrijd zonder toeschouwers (19 uit 24).

● Willem II kreeg vijf keer rood dit eredivisieseizoen, vaker dan iedere andere ploeg; in slechts één jaargang op het hoogste niveau zagen de Tilburgers vaker rood (8 in 2010/11).

● Ringo Meerveld creëerde dit eredivisieseizoen gemiddeld 2,1 kansen per negentig minuten en is de jongste speler (19 jaar en 1 dag op de wedstrijddag) met minimaal dit gemiddelde van alle spelers met minimaal 90 speelminuten in de competitie.

● NEC kwam dit eredivisieseizoen in uitduels alleen bij Ajax niet tot scoren en verzamelde buitenshuis al veertien punten (W4, G2, V3), het hoogste aantal voor de club in een eredivisieseizoen sinds 2012/13 (19).

● NEC was in de laatste vier speelronden drie keer trefzeker uit negentien cornersituaties, nadat de Nijmegenaren dit seizoen geen enkele keer scoorden uit de 49 hoekschoppen in de eerste dertien competitieduels.

● N.E.C. maakte 65 procent van de competitietreffers dit seizoen in de eerste helft (15/23), waaronder de laatste zeven, het hoogste percentage van alle teams in de competitie.

Volledig scherm Het was alle hens aan dek in de defensie van Willem II in de uitwedstrijd bij NEC eerder dit seizoen. © Pro Shots / Stefan Koops