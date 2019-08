Kan Willem II in het eigen stadion ook vlammen?

In die laatste dertien uitduels in de eredivisie verzamelde Willem II liefst 28 punten Ter vergelijk: de laatste dertien thuiswedstrijden leverden de ploeg van Adrie Koster slechts 15 punten op. Willem II krijgt de kans dat bedenkelijke moyenne wat op te vijzelen nu er twee thuisduels op rij op het programma staan: zaterdag (18.30 uur) komt FC Emmen op bezoek in Tilburg, zondag 1 september is Feyenoord te gast in het Koning Willem II Stadion. Emmen-thuis mag wellicht goed te doen lijken, vorig seizoen bleek dat niet het geval, toen (op 12 mei) eindigde de wedstrijd in een 2-3 overwinning voor de Emmenaren. Willem II - Feyenoord werd toen (op t oktober) 1-1, tevens de laatste keer dat Willem II gelijkspeelde in de eredivisie in eigen stadion.