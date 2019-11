Kanonskogel Goossens doet Willem II veel pijn: ‘Wat doe je er tegen?’

,,Hoe dat kan?”, verzuchtte aanvoerder Jordens Peters na afloop bij FOX Sports. ,,Ik denk dat je het uiteindelijk gewoon af moet maken. Als ik al onze honderd procent-kansen tel, dan denk ik dat we er tien of twaalf hebben gehad. Als je er drie maakt, moet dat genoeg zijn. Dan schieten zij ook nog een bal van dertig meter stijf in de kruising... Wat doe je er tegen?”

Moeite om wedstrijden te beslissen

Aan de andere kant liet de ploeg van Adrie Koster kans op kans liggen. Peters: ,,We liepen een keertje of vijf, zes alleen op de keeper af. We hebben meer moeite gehad om wedstrijden te beslissen dit seizoen. Uiteindelijk scoor je drie keer, dus we moeten naar onszelf kijken. We laten ADO zelf terug in de wedstrijd komen.”