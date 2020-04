Kans is groot dat Willem II na vijftien jaar weer Europa in mag

Sebastian Holmén voelt zich vrijer in Zweden

16 april Sebastian Holmén is sinds een paar dagen terug in Zweden, waar de voetbalclubs al weer in training zijn in afwachting van het vervolg van de competitie. Maar de verdediger van Willem II blijft ver weg van de trainingen van IF Elfsborg, de club waar zijn broer Samuel onder contract staat.