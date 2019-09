Karim Coulibaly blijft trainen bij Willem II: ‘Ik laat mijn contract niet afkopen’

De Fransman arriveerde om even voor half vijf op het complex. Daar ontspon zich een even komisch als triest tafereel. Coulibaly spoedde zich aanvankelijk naar het veld waar onder 15 aan het trainen was. Al roepende corrigeerden andere aanwezige trainers hem. Javier Rabanal had compassie met Coulibaly, die zich zonder scheenbeschermers en met de verkeerde kleur sokken meldde. Hij mocht toch mee­trainen.

,,Dat blijf ik tot de transferperiode van januari doen”, zei de altijd vriendelijke Franse buitenspeler vastberaden. ,,Ik laat mijn contract niet afkopen. Indien het noodzakelijk is, dan is dit tot het einde van het jaar mijn werkterrein.”

Coulibaly zei dat hij in deze situatie verzeild raakte omdat hij op de laatste dag van de transferperiode te laat een akkoord bereikte met FC Sochaux. ,,Daarom kon ik niet meer gekeurd worden. Daarop is het afgeketst”, zei de Fransman.

Maag

Willem II zit behoorlijk met de situatie in zijn maag. Door de komst van Elton Kabangu en Mike Trésor Ndayishimiye zijn er spelers voor de linkerflank in overvloed. Sinds vorige week vrijdag wordt er naar een oplossing gezocht. Behalve de zaakwaarnemers van Coulibaly is daar ook FC Sochaux bij betrokken. Het idee is dat hij zich daar alvast vervoegt en van Willem II een afkoopsom ontvangt. In januari zou hij dan kunnen uitkomen voor de Franse club. Op het voorstel is door de zaakwaarnemers van Coulibaly nog niet gereageerd.