Karim Coulibaly vertrekt naar SC Toulon

Voormalig Willem II-doel­man Chris Feijt (85) overleden

30 januari Voormalig Willem II-doelman Chris Feijt is woensdagavond op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de spelers die met de Tilburgers in 1955 kampioen werd en in 1963 de KNVB-beker won. Feijt speelde in totaal 289 duels voor Willem II.