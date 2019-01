Kassa rinkelt bij Willem II en RKC na megatransfer Frenkie de Jong

LIVE | Willem II met Grieks aanvalsduo tegen FC Twente in kwartfina­le KNVB-be­ker

18:15 • Willem II kan voor het tweede opeenvolgende jaar de halve finales van de KNVB-beker bereiken • Willem II won in de eerste ronde met 1-2 van FC Volendam, in de tweede ronde met 5-0 van Spakenburg en in de achtste finale met 3-0 van AFC. • FC Twente en Willem II spelen voor de zesde keer tegen elkaar in de KNVB-beker. FC Twente won drie keer, Willem II won tweemaal.