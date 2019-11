Keeper Connor van den Berg krijgt contract bij Willem II

Sinds de komst van de Griek Georgios Strezos en de terugkeer van Michael Woud na blessureleed, is Van den Berg naar de tribune verwezen bij wedstrijden van het eerste elftal. Hij keept wedstrijden in de Onder 19 van de Tilburgse club.

Van den Berg is in zijn nopjes met de driejarige verbintenis. ,,De club ziet in de toekomst een eerste keeper in mij. Wanneer dat kan gebeuren, is grotendeels aan mij. Ik al mezelf moeten bewijzen”, vertelde hij na de contract-ondertekening in het Koning Willem II Stadion.