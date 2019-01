Keeperstrainer Wapenaar drijft Willem II-goalies tot het uiterste: ‘Als ik er minder energie in kan leggen is het klaar’

Wapenaar is de afgelopen anderhalf met de keepers van Willem II vooral bezig om ‘de bal aan te vallen’. Hij zegt dat Timon Wellenreuther op dat punt flink progressie maakte. ,,Duitse keepers gaan snel in een spagaat en maken zich dan met hun armen breed. Wellenreuther moest leren veel korter op zijn tegenstander te zitten. Daar hebben we hard op getraind. Dat komt er steeds beter uit.” Wapenaar is onder de indruk van de mentale veerkracht van Wellenreuther. Die raakte vorig seizoen zijn basisplaats kwijt en kreeg die pas terug door de blessure die Mattijs Branderhorst tegen PSV opliep. ,,Het was een enorme klap voor hem. Ik heb gezegd dat hij er in de rest van zijn loopbaan enorm profijt van heeft. Wellenreuther is mentaal al veel sterker geworden.”