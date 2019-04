Kees Jansma: Joris Mathijsen op lijst Feyenoord

Unieke penalty-hat­trick Isak helpt Willem II in knotsgek duel voorbij tiental Fortuna

30 maart Er vielen dit keer niet zoveel doelpunten als in de eerste wedstrijd tussen Willem II en Fortuna dit seizoen (4-4 in Sittard). Maar het was minstens zo’n groot spektakelstuk zaterdagavond in Tilburg. Dankzij een penalty-hattrick van Alexander Isak won Willem II met 3-2.