Kevin Hofland is ziedend na bekeruitschakeling Willem II: ‘Wil je winnen, moeten er kerels op het veld staan’

Willem II zakt na rust heel ver weg en gaat in blessure­tijd ten onder in Maastricht

Willem II leek vrijdagavond in Maastricht uitstekende zaken om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie te gaan doen, maar zakte na rust volledig door de ondergrens. Een 0-2 werd volledig weggegeven. In de blessuretijd maakte MVV de winnende: 3-2.

30 september