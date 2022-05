Kevin Hofland mag het zeggen: hij kan blijven bij Willem II

De clubleiding is uiterst tevreden over hetgeen Hofland heeft neergezet bij Willem II, hoewel hij pas laat werd ingevlogen om de ontslagen Fred Grim op te volgen. De Limburger wist het lamgeslagen team nieuw leven in te blazen, maar kwam aan het eind van de rit net iets te kort om handhaving te bewerkstelligen.

,,Ik heb al bij de aaanstelling van Kevin gezegd dat we sowieso met hem om de tafel zouden gaan als hij het goed zou doen in de laatste wedstrijden. En dat is gebeurd. Twee maanden geleden had ik een heel hard hoofd in handhaving en uiteindelijk hadden we het op de laatste speeldag nog kunnen redden als er een klein beetje hulp van buitenaf was gekomen”, aldus Van Geel. Onder Hofland pakte Willem II elf punten in de laatste acht competitiewedstrijden.