Kies jouw Willem II’er van het decennium!

VerkiezingHet sportjaar zit er bijna op. Over een paar dagen sluiten we het tweede decennium van deze eeuw af. Voor het Brabants Dagblad is dat de reden om op zoek te gaan naar de speler van Willem II die de afgelopen tien jaar in het shirt van de Tilburgse club de meeste indruk maakte. Breng nu je stem uit en bepaal mee wie de Willem II’er van het decennium wordt!

In onderstaande poll kun je kenbaar maken wie jij de beste of meest waardevolle speler van Willem II vond de voorbije tien jaar. Er is door de redactie een vijftiental spelers genomineerd die daarvoor in aanmerking komen. Alleen al het nomineren kostte veel hoofdbrekens.

Willem II heeft veel bijzondere spelers gehad. Kijk alleen maar naar de spitsen. Frank Demouge, Samuel Armenteros, Fran Sol, Alexander Isak en nu weer Vangelis Pavlidis. Dat is lastig kiezen. Terwijl heel Nederland op zoek was naar een linksback liepen in Tilburg Mitchell Dijks en Diego Palacios rond.

Pure klasse en wilskracht

Aan goede centrale verdedigers was ook geen gebrek. Stijn Wuytens, Jordens Peters en nu weer Sebastian Holmén. Geeft kwaliteit de doorslag of gaat het toch om hoe waardevol iemand voor een langere termijn voor de club is geweest. Gaat het om de pure klasse, zoals van Mike Trésor Ndayishimiye of om de wilskracht en het karakter van een speler als Pol Llonch.

Tekst gaat verder onder de poll

Bij de genomineerden ontbreekt Frenkie de Jong. Dat is een bewuste keuze. Natuurlijk is dat het beste geweest wat Willem II de afgelopen tien jaar te bieden had. Voor de financiën is hij zelfs van onschatbare waarde. Maar het verhaal is bekend. Hij heeft veel te weinig in het shirt van Willem II gespeeld. En het gaat toch vooral om de waarde die spelers op het veld hebben gehad.

Stemmen kan tot 30 december 20.00 uur