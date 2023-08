Kijk hier vanaf 16.00 uur live en exclusief de oefenwedstrijd van Willem II tegen SK Beveren

Vierdeklas­ser stunt met binnenha­len van ervaren profvoet­bal­ler: ‘Het begon eigenlijk als een grap’

Hij stopte in januari nog met zijn ‘volle verstand’ met voetballen op het hoogste amateurniveau, nadat hij daarvoor al een leven lang profvoetballer was. Maar toen drong de vierdeklasser uit zijn woonplaats meermaals aan én is het weer gaan kriebelen bij Lars Hutten (33). Dat zit toch in zijn dna.