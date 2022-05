‘Knokploeg’ Willem II pakt gouden punten in de strijd tegen degradatie

Willem II heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen in de strijd tegen degradatie. De Tricolores speelden vol overgave en wonnen in eigen huis met 2-0 van Heracles.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er vanwege het 125-jarig bestaan van Willem II een geweldige spandoek-actie. Voor drie van de vier tribunes hingen dundoeken met afbeeldingen van belangrijke personen in de historie van de club, Willem II moest Heracles bestrijden zonder clubtopscorer Ché Nunnely, die afgelopen week tijdens de training een blessure heeft opgelopen waardoor hij dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Als een groep hongerige hyena’s stortten de Tilburgers zich vanaf het eerste fluitsignaal op de Heraclieden en dat had effect. De continu op- en afgejaagde bezoekers hadden nauwelijks balbezit. De eerste grote kans voor Willem II kwam na een krap kwartier spelen. Na een corner kopte eerst Freek Heerkens op doel; na de redding van Bucker kreeg ook Wessel Dammers nog een kans. Maar Heracles wist de bal ut het doel te houden. Bij de volgende corner was het echter raak. De bal viel voor de voeten van Dammers, die nu wel raak prikte: 1-0.

Volledig scherm Spandoek © ANP

Kansenregen

En Heracles was daar amper van bekomen, toen de tweede treffer al in het net lag. Uit een afgemeten voorzet van Derrick Köhn kopte spits Jizz Hornkamp vallende de 2-0 binnen. Daarna regen de kansen zich voor rust nog aaneen voor Willem II, maar Daniel Crowley, Hornkamp, Dammers en opnieuw Hornkamp verzuimden het duel al vroeg op slot te gooien.

Na rust kwam Heracles met twee andere spelers op het veld, onder wie oud-Willem II-spits Samuel Armenteros. Het spelbeeld veranderde wel wat; de bezoekers kwamen iets beter in de wedstrijd. Maar grote kansen bleven lang uit, Na driekwart wedstrijd was de pijp leeg bij de sleurende en zwoegende Hornkamp, die werd vervangen door Elton Kabangu.

Timon Wellenreuther deed in de 70ste minuut van zich spreken door een goed genomen vrije trap van Sinan Bakis uit zijn doel te ranselen. En even later stond hij op de goede plek toen Bakis uit de draai snoeihard op doel schoot.

Vers bloed

Met Kilian Ludewig en Nasser El Khayatti voor Max Svensson en Daniel Crowley bracht Willem II-coach Kevin Hofland tien minuten voor tijd wat vers bloed in zijn vermoeid ogende ploeg, die de voorsprong echter wel over de streep wist te trekken. Heracles eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Sven Sonnenberg. Drie gouden punten voor de Tricolores, zeker in de wetenschap dat de concurrentie op de andere velden ook aan de weg timmerde zaterdgavond.

Er resten Willem II nog twee competitieduels. Woensdag gaan de Tilburgers op bezoek bij Cambuur, zondag komt FC Utrecht op bezoek in het Koning Willem II stadion.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.