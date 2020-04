KNVB gunt Willem II het Europese ticket: beloning voor een fraai seizoen

In tegenstelling tot de discussie over de degradatieregeling konden de clubs zich niet uitspreken over de Europese tickets. In alle voorstellen van de voetbalbond over wat er met de niet afgeronde competitie moest gebeuren woog de vijfde plek van de Tilburgse club zwaarder dan de finaleplaats in de beker van de Utrechters.

Richtlijnen van de UEFA

Voor de vijfde keer Europa in

Willem II gaat dus volgens het besluit van de KNVB voor de vijfde keer in de historie Europa in en komt in kwalificatieronde twee terecht. Dat gebruikelijke feestvreugde met huldiging op de Heuvel blijft echter achterwege. Er is ook weinig reden tot blijdschap, want het is nog onduidelijk welke haken en ogen er straks aan een eventueel Europees avontuur zullen kleven. Als er dan ook nog eens geen of weinig toeschouwers toegelaten kunnen worden is de glans er wel vanaf.