KNVB: ‘UEFA kan inschrijving Willem II weigeren’

In de brief legt de KNVB nogmaals uit hoe het tot de besluitvorming gekomen is. Het bestuur betaald voetbal besloot het ticket voor de beker, waarvan de finale niet gespeeld werd, door te schuiven naar de competitie. De best geklasseerde club die geen ticket krijgt voor de Champions League, in dit geval Feyenoord, kreeg het ticket dat rechtstreeks toegang geeft tot de groepsfase van de Europa League. FC Utrecht reageerde woedend. Maar volgens de KNVB is er geen andere mogelijkheid. De UEFA wil uiterlijk 25 mei weten welke clubs er mee gaan doen. In Nederland mag pas op zijn vroegst 1 september weer gevoetbald worden.