Kogel door de kerk: Erik Schouten tekent voor drie jaar bij Willem II

Schouten speelde in de jeugdopleiding van AZ en daarna zeven seizoenen voor FC Volendam, waar hij in zijn laatste contractjaar een zware knieblessure opliep. Hij stapte daarna in 2019 over naar Cambuur, waar hij direct de aanvoerdersband kreeg. Met de Friezen leek hij in zijn eerste seizoen direct op weg naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie, maar toen werden de competities afgebroken wegens corona.