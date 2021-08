Kogel is door de kerk: Willem II presenteert FC Den Bosch-pareltje Meerveld

Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel: Ringo Meerveld mag zich Willem II’er noemen. De 18-jarige middenvelder van FC Den Bosch heeft dinsdag op Deadline Day zijn krabbel gezet onder een vierjarig contract.

De geboren Bosschenaar werd opgeleid bij de club uit ‘zijn’ stad en debuteerde op 12 augustus 2019 al op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal. Hij speelde sindsdien in totaal 46 competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie, daarin scoorde hij vijf keer en was hij goed voor vijf assists. Nu maakt hij dus de overstap naar de eredivisie.

Van Nistelrooij

Dat Meerveld naar Willem II zou vertrekken, was al een tijdje bekend. Hij stond ook in de belangstelling van SC Heerenveen en Sparta Rotterdam, maar heeft nu dus voor Tilburg gekozen. De transfersom die Willem II betaalt voor de aanvallende middenvelder ligt rond de 750.000 euro. Daarmee is Meerveld de duurste uitgaande transfer ooit voor FC Den Bosch: hij levert de club meer op dan Ruud van Nistelrooij, die in 1997 voor iets meer dan een miljoen (gulden, toen nog) naar Heerenveen ging.

Quote Ringo is een speler die je de bal geeft als je het niet meer weet. Hij doet er wel iets bijzonders mee Paul Beekmans

In een artikel in het Brabants Dagblad van dinsdag stelde Paul Beekmans, die de trainer was van Meerveld in de Onder 19 en later ook met het talent werkte als assistent-trainer van het eerste elftal van FC Den Bosch: ,,Aan de bal is Ringo van de buitencategorie. Hij is het soort speler die je de bal geeft als je het niet meer weet. ‘Speel Ringo maar in, die doet er wel iets bijzonders mee’, dat idee. Elke keer als hij op een hoger niveau getest werd, dan haakte hij aan. Hij heeft iets speciaals”, aldus de huidige assistent-trainer van FC Eindhoven.

Volledig scherm Ringo Meerveld duelleert met Jong Ajax-speler Arjany Martha. © Pro Shots / Toon Dompeling

