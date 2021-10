Köhlert accepteert iedere rol: ‘Opkomende back of meeverdedigende aanvaller: maakt mij niet uit’

Hij keek afgelopen vrijdagavond, vlak na de 1-1 tegen de Limburgers, even alsof hij zojuist water in de fik had zien vliegen. En dat terwijl de vraag aan Mats Köhlert toch niet zo bizar was geweest. Of hij het eens was met de constatering dat Willem II voor rust goed had gespeeld? Nou, nee.