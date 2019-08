Köhlert schiet Willem II met prachtgoals voorbij Emmen

De Tilburgers schoten tijdens de vroege zaterdagavondwedstrijd uit de startblokken en drukten Emmen direct achteruit. In de tiende minuut was het bijna raak toen Marios Vrousai na een solo vanaf de middenlijn zijn schot via een Emmens been maar net naast het doel van keeper Dennis Telgenkamp zag belanden.

Na een kwartier had Driess Saddiki de score moeten openen. Hij kreeg de bal via via voor zijn voeten na een vrije trap van Mats Köhlert van de linkerflank; maar Saddiki mikte van dichtbij naast het Emmense doel.

Köhlert

Nadat de bezoekers vervolgens een paar keer gevaarlijk counterden, was het toch Willem II dat op voorsprong kwam. En wel via een prachtige treffer. Linksbuiten Mats Köhlert trok na ruim een halfuur van de linkerflank naar binnen en schoot de bal buitenkant links onhoudbaar voor Telgenkamp in de verre hoek: 1-0.

De ploeg van Adrie Koster probeerde de voorsprong nog voor rust te verdubbelen. Dat lukte bijna. Nadat Vrousai de bal per ongeluk tegen de rug van landgenoot Pavlidis had geschoten, viel die enigszins gelukkig voor de voeten van Saddiki, die vol op de paal knalde.

Strafschop

Dat kwam Willem II duur te staan. De eerste kans in de tweede helft was ook voor de Tilburgers: Ché Nunnely schoot na een goede rush voorlangs. Maar dan, de 57ste minuut… Bij het uitverdedigen glijdt Willem II’er Sebastian Holmén uit, in zijn val lijkt hij Emmen-aanvaller Michael de Leeuw mee te nemen. Zo ziet scheidsrechter Mulder het: penalty Emmen, oordeelt hij. Maar tv-beelden wijzen uit dat de verdediger de aanvaller helemaal niet ten val brengt. De VAR zal wel uitkomst brengen, verwacht heel Tilburg. Maar niks daarvan. De VAR laat de penalty staan, Marko Kolar pakt het cadeautje met graagte uit: 1-1.

Even later stond de wedstrijd bijna volledig op z’n kop toen Michael de Leeuw een enorme mogelijkheid kreeg om de tweede Emmen-treffer te maken. Van dichtbij leek hij binnen te schuiven, maar keeper Wellenreuther kreeg er toch nog een paar vingers tegenaan en drukte de bal tegen de paal. Daar ontsnapte de thuisploeg aan een volledig onterechte achterstand.

In de open wedstrijd was het even later Willem II dat op 2-1 moest komen, maar ook nu gebeurde dat niet. Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis, tot dan nog niet gezien, mocht vanaf rand zestienmeter vrij uithalen, maar schoot net naast.

Opnieuw prachtgoal

Nog geen minuut later bood Mathias Köhlert weer hulp. Een uitbraak van Willem II leek een kwartier voor tijd te stranden, maar de Duitser - die een minuut of tien eerder van flank had gewisseld met Nunnely - kreeg de bal op een meter of twintig van het doel voor zijn voeten en haalde uit. De kanonskogel plofte via de onderkant lat in het doel: 2-1.

Maar het was nog niet gedaan. Emmen ging va banque spelen en kreeg bijna waar het naar zocht. Kolar mocht binnen het strafschopgebied uithalen, met een vliegende tackle voorkwam Sebastian Holmén dat de bal binnen vloog.