Köhlert verkiest Willem II boven een rol in een James Bond-film: ‘De fans zijn ongelofelijk’

Hij kijkt even vreemd op als hij voor de keuze wordt gesteld: een hoofdrol in een film van James Bond of voetballen bij Willem II. Maar razendsnel herpakt de 21-jarige Duitser zich. Acteren vond hij prima, maar het zou geen dag kunnen leven zonder voetbal. De vraag is op zich niet zo vreemd. Al op jonge leeftijd kwam Köhlert in een commercial terecht. Zijn moeder bracht hem onder de aandacht bij een agent. Ook poseerde hij regelmatig alleen of met zijn zus voor foto’s. Köhlert bleek het uiterlijk te hebben dat geschikt was om in commercials spullen aan de man te brengen. Dat deed hij. Kinderchocolade, BMW, Ikea, Smarties, McDonald’s en Tchibo huurden hem in.