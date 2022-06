Köhn ontbreekt op Willem II-training: linksback staat voor transfer naar Duitsland

Willem II-directeur Jacobs wil doorpakken met ‘drie à vier spelers’ en een keeper: ‘Ik wil deze woensdag wel antwoorden’

Nick Doodeman heeft zijn tot medio 2025 lopende contract ondertekend en mag zich dus officieel Willem II’er noemen, Ulrik Jenssen en John Yeboah zijn juist vertrokken, terwijl er deze week nog meer nieuws te verwachten valt. Kortom: de Tilburgse transferzomer is in volle gang. Technisch directeur Teun Jacobs over de staat van de selectie.

22 juni