Köhn-vervanger Lucas Woudenberg tekent voor drie jaar bij Willem II

Dat Köhn zou gaan vertrekken, was al lang geen geheim meer. In de laatste weken van het afgelopen seizoen begon de interesse in hem op gang te komen, na de degradatie van de Tricolores was het wel zeker dat hij zijn heil elders zou gaan zoeken. Zeker toen technisch directeur Teun Jacobs vorige week zei: ,,Het is zo dat hij openstaat voor iets nieuws, en dat wij ook naar aanbiedingen willen luisteren.”