Kolkka kent het recept voor bekersucces van Willem II op Friese bodem

Willem II-coach Koster: ‘Hilariteit op de terugweg uit Alkmaar’

20 januari Willem II-trainer Adrie Koster zegt dat de sfeer in zijn groep ‘uiteraard uitstekend’ is. ,,Op de terugweg vanuit Alkmaar was het heel gezellig natuurlijk. We hebben de beelden teruggekeken en bij elk doelpunt van ons ging het tekeer in de bus en was er de nodige hilariteit.”