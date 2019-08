Koster: ‘Dankerlui in plaats van geblesseerde Lewis’

Lewis liep vorige week in het uitduel met Fortuna Sittard een kruisbandblessure op en is naar verwachting een groot deel van het seizoen uit de roulatie. Of Dankerlui de vaste rechtsback wordt, wilde Koster nog niet zeggen. ,,We moeten alles goed afwegen”, doelde de coach op het feit dat de transfermarkt nog open is tot en met 2 september. Dankerlui kan ook op het middenveld en in de voorhoede uit de voeten.