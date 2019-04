Koster heeft nog plek in zijn prijzenkast

Willem II begint vandaag aan zijn meest roerige week van de laatste jaren. De Tilburgse club is hot door de bekerfinale van zondag tegen Ajax. Trainer Adrie Koster vindt die belangstelling allemaal prachtig. ,,Al die media-aandacht hebben we verdiend”, zegt hij in de trainerskamer in het stadion van Willem II, die normaal gesloten blijft voor de media. ,,Interviews zijn goed voor spelers en club. Daar moet je ook van genieten. Het komt niet vaak voor dat je op zo’n manier in de publiciteit komt.”