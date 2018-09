Koster houdt vast aan Wellenreuther als eerste doelman Willem II

In de rij om mee te mogen naar een uitwed­strijd van Willem II

13:42 Liefst 800 Willem II-supporters reisden vorige week mee naar Sittard om de Tricolores daar te steunen in de uitwedstrijd tegen Fortuna (4-4). Drie dagen later zat ook het uitvak in het stadion van FC Volendam ramvol met 400 Willem II-fans. En komende zondag is het opnieuw raak bij de uitwedstrijd tegen De Graafschap; met 550 man reizen de supporters van de Tilburgse club af naar Doetinchem.