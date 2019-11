Koster is uit over vraagstuk op middenveld na schorsing Saddiki

Adrie Koster heeft voor het duel van zondag met PSV een positie waar hij sowieso in moet schuiven in vergelijking tot afgelopen wedstrijd tegen FC Groningen. Dries Saddiki kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst.

De verdedigende middenvelders houden niet over bij Willem II. Koster heeft het hele seizoen vastgehouden aan het blok van Pol Llonch en Dries Saddiki, maar moet door de schorsing van laatstgenoemde een aanpassing maken. Daarvoor komen volgens de Willem II-coach twee spelers in aanmerking: Bart Nieuwkoop en Jhonny Quiñónez.

Zowel Nieuwkoop als Quiñónez kwam tegen Groningen als invaller in het veld, maar een onuitwisbare indruk konden zij daarin niet maken. Nieuwkoop wordt gehuurd van Feyenoord en geldt in principe als rechtsback. De huurling kan ook op het middenveld uit de voeten al is dat niet zijn favoriete positie.

Quiñónez kan als huurling van SD Aucas zijn coach ook nog niet overtuigen en maakt vooralsnog geen aanspraak op een vaste basisplek. De eenvoudig international van Ecuador kwam in de eredivisie alleen als invaller in het veld en speelde enkel in het bekerduel met de amateurs van Quick negentig minuten.

Geheim

,,Ik ben er in principe over uit”, zegt Koster op de persconferentie van vrijdag. ,,Maar wie er op die positie gaat spelen, hou ik nog even voor mezelf.” Wel gaf Koster aan dat Quiñónez nog erg moet wennen aan het tempo in Nederland. ,,Hij komt natuurlijk uit Zuid-Amerika en dan is het niet altijd simpel om meteen mee te kunnen in een totaal ander soort voetbal.”

Het is dus maar de vraag of de coach er verstandig aan doet om de Ecuadoraan voor de leeuwen te gooien tegen PSV, zeker met Mohamed Ihattaren als directe opponent. Het supertalent - dat onlangs voor Nederland koos als land om voor uit te komen - lijkt net een speler te zijn die wel een constant goed niveau haalt in de afgelopen wedstrijden.

Freek Heerkens speelde in het verleden ook incidenteel als verdedigende middenvelder, maar de Willem II-coach gaf aan de hij Heerkens als verdediger ziet en niet voor de plekken op het middenveld in gaat zetten. Heerkens is overigens de enige Willem II’er die zondag zal starten tegen PSV die ook in de basis stond op 10 maart 2018, toen de Tilburgers met 5-0 wonnen van de Eindhovenaren.

Geen Vrousai

Wie nog niet fit genoeg is voor de wedstrijd tegen PSV is de Griekse middenvelder Marios Vrousai. Het 21-jarige talent miste de wedstrijden tegen RKC, Quick en FC Groningen vanwege een enkelblessure. ,,We gaan na de interlandperiode kijken hoe ver hij is”, zei Koster daarover.

Willem II treft PSV op een moment dat het niet lekker loopt bij de nummer drie van de eredivisie. De afgelopen vijf wedstrijden wisten de Eindhovenaren niet winnend af te sluiten. Tegen FC Utrecht (3-0 verlies), AZ (0-4 verlies) ging de ploeg van Mark van Bommel in de eredivisie onderuit en ook de wedstrijd tegen Sparta (2-2) kon niet worden omgezet in drie punten. Tussendoor waren de Europese duels met het Oostenrijkse LASK met een 0-0 gelijkspel in Eindhoven en een 4-1 afgang in Linz ruim ondermaats.

,,Ik twijfel erover of we PSV op een gunstig moment treffen. Zij willen nu natuurlijk juist goed voor de dag komen. Aan de andere kant willen wij dat ook, want wat we tegen FC Groningen lieten zien was niet goed. Ik zie PSV nog steeds als een echte topclub en zij hebben spelers die individueel in staat zijn om uit het niets een doelpunt te maken. Het is aan ons om ons daartegen te wapenen.”

Brabants onderonsje

Het verschil op de ranglijst tussen de twee Brabantse ploegen is na twaalf speelrondes slechts vijf punten. ,,Dat is mooi”, vindt Koster. ,,We hebben natuurlijk de punten gepakt in de wedstrijden dat we punten moesten pakken. We gaan nu zien of we dat ook kunnen doen tegen een ploeg waar je normaal gesproken niet van moet hebben. Ik ben daar erg benieuwd naar.”

Een keer in de historie stond Willem II na twaalf speelrondes boven PSV. Dat was in het seizoen 1980/1981. Saillant detail: dat was tevens het seizoen dat Adrie Koster zijn meeste wedstrijden speelde voor de Eindhovenaren. Liever praat Koster over een seizoen eerder. ,,Toen maakte ik nog een doelpunt in Tilburg. Ik meen me ook nog te herinneren dat er een kopgoal van mij werd afgekeurd”, vertelt hij met een glimlach.

Elton K.

Tot slot ging de hoofdcoach ook nog even in op de situatie rondom Elton K. Tegen de Belgische speler werd woensdag een eis gesteld van voorwaardelijk negen maanden cel vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een oplichtingszaak. De hoofdcoach schaart zich achter het statement dat de club eerder al naar buiten bracht. ,,Het is natuurlijk erg dat hij hiervan wordt beschuldigd. Maar wat de club eerder al zei: totdat het tegendeel is bewezen is hij onschuldig en hij kan voor ons gewoon zijn werk doen.” De 21-jarige vleugelaanvaller zit dus zondag gewoon bij de wedstrijdselectie.