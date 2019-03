Koster merkt dat bekerfinale onderwerp van gesprek is bij Willem II: ‘Op de drempel van iets unieks’

De bekerfinale is sinds de memorabele, gewonnen penaltyserie tegen AZ onderwerp gesprek in Tilburg. Willem II-trainer Adrie Koster laat in ‘ Peptalk ’ weten dat de eindstrijd enorm leeft. ,,Je staat aan de drempel van iets unieks.”

De cupkoorts stijgt in Tilburg tot grote hoogte. Na de halve finale van het KNVB-bekertoernooi gaat het nauwelijks ergens anders meer over, merkt de oefenmeester. ,,Sinds we van AZ hebben gewonnen, word ik regelmatig erop aangesproken. Het is voor Willem II uniek dat we de finale spelen.”

Zeker de aanrijroute naar het Koning Willem II Stadion maakte diepe indruk bij de nuchtere Zeeuw. Massaal stonden de Willem II-supporters op de Heuvel de spelersbus op te wachten. De ontvangst, begeleid door vuurwerk en gezang, maakte diepe indruk bij de oefenmeester. ,,Het leefde enorm. We gingen speciaal via de stad naar het stadion. We wilden de spelers laten zien wat de wedstrijd losmaakte in Tilburg. Ze waren goed gefocust op de wedstrijd, maar stonden op de drempel van iets unieks. De fans wisten dat we eraan kwamen. Het is fantastisch publiek.”

Loterij

De ‘Dominee van Zierikzee’, zoals Koster ook wel genoemd wordt, keek het op zijn eigen ingetogen manier aan. ,,Ik ben vrij rustig. Je probeert het ook wat afstandelijker te bekijken allemaal, zodat je de juiste beslissingen kan nemen. Voor zover je er invloed op hebt, want een penaltyserie is een loterij. Je kan jezelf er op voorbereiden, maar de druk is niet te trainen. Al was doelman Timon Wellenreuther fantastisch. Keeperstrainer Harald Wapenaar heeft hem perfect voorbereid. Hij wist in welke hoek de AZ’ers zouden schieten.”

Na de beslissende strafschop startte op de grasmat in Tilburg een volksfeest. Een pitchinvasion van de uitzinnige aanhang volgde. Koster genoot met volle teugen. ,,Dit stamt nog uit de oude tijd. Het was feestvreugde op een mooie manier, zonder rotzooi. Het was fantastisch. En onze fans gedroegen zich voorbeeldig.”

Sol volgt Tricolores

In de uitzending belt de vertrokken cultheld Fran Sol nog in. In tegenstelling tot de verwachtingen, wordt de Spanjaard sinds zijn transfer naar Oekraïne nauwelijks gemist door de ploeg van Koster. ,,Als je naar de resultaten kijkt, missen we Sol niet nee. Maar ik had hem er nog graag bij gehad. Een speler die alles doet om het maximale uit zijn carrière te halen. Daarom gunde ik hem deze transfer ook zo.”

Sol zelf volgt de Tricolores nog altijd en ziet dat zijn voormalig werkgever een uitstekende vervanger gestrikt heeft. ,,Alexander Isak is een hele goede speler.” En lachend naar Koster: ,,Trainer, je hebt een uitstekende vervanger gevonden.”

Supporter

Zijn vorige club heeft een vast stekje in het hart van de Spanjaard gekregen. Waar hij eerder aanvalsleider was, is Sol nu supporter. ,,Natuurlijk mis ik Willem II. En als je ziet wat ze bereiken nu, mis ik zeker wat. Ik ga mijn best doen om bij de bekerfinale te zijn. Als ze die wedstrijd winnen, zou dat voor de stad geweldig zijn.”

De Spaanse topschutter staat bij zijn nieuwe club Dinamo Kiev voorlopig nog even aan de kant. ,,Ik ben aan het herstellen van een schouderblessure. Dat zal nog ruim twee maanden duren.” De taal is hij nog niet machtig. ,,Mijn Russisch is niet zo goed. De taal is lastig, maar ik probeer het te leren.”

Afscheid

Tot een persoonlijk afscheid met de achterban is het nog niet gekomen voor Sol. Als het aan zijn oud-trainer ligt, komt dat er snel. ,,Sol verdient een groots afscheid van de fans.” En ook de hoofdpersoon zelf wil graag snel nog even gedag zeggen tegen de fans die hem op handen droegen. ,,Zodra ik naar Tilburg kan komen, kom ik met alle plezier afscheid nemen van de club.”