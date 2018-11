Koster na kansloze nederlaag bij Ajax: ‘Je moet de schade beperken’

Vlak na de 2-0 van Frenkie de Jong voerde Koster de eerste wissel door. Thomas Meissner kwam in het veld voor Driess Saddiki. ,,Na de 2-0 had het geen zin meer om veel druk te zetten. Dan moeten we het compact houden en proberen via een uitval de aansluitingstreffer te maken. Soms kom je gewoon een ploeg tegen die sterker is dan wij zijn. Dan wordt het moeilijk en is het een kwestie van tegenhouden.’’