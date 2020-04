Koster: ‘Niemand kan tornen aan het Europese ticket van Willem II’

Technisch directeur Joris Mathijsen sprak van een bizarre ontknoping van de eredivisie. ,,Het is voor Willem II een mooie beloning. Er is hard voor gewerkt”, vindt hij het terecht dat de Tilburgse club een Europees ticket krijgt. ,,Natuurlijk is niet iedereen tevreden. Je kunt het in zulke gevallen nooit goed doen. We hadden ook liever de competitie uitgespeeld.”

In de contracten van de spelers van Willem II is een premie opgenomen voor het geval de club Europees voetbal zou bereiken. Mathijsen laat in het midden of die in deze bijzondere omstandigheden al dan niet wordt uitgekeerd. De komende weken bekijkt hij of de selectie aan de nieuwe situatie moet worden aangepast. Willem II zal in korte tijd een groot aantal wedstrijden spelen. ,,We gaan er wel alles aan doen om de poule-fase te bereiken”, aldus de technisch directeur. ,,Ik denk dat de spelers het fantastisch vinden dat er zoveel wedstrijden zijn.”

Willem II heeft de selectie voor het komende seizoen al voor een groot deel rond. Er zal alleen nog een keeper bij moeten komen. Mathijsen verwacht niet dat het Europese ticket Timon Wellenreuther, de doelman met het aflopende contract, over de streep zal trekken. ,,Die mag al vanaf januari met andere clubs onderhandelen. Hoe groot de kans is dat hij blijft kan ik niet in percentages uitdrukken.”

‘Prettig om bij de winnaars te horen’

Adrie Koster, 65 jaar inmiddels, gaat voor het eerst met een Nederlandse club Europa in. ,,Op basis van wat er op het veld gebeurde vindt hij dat niet meer dan terecht. ,,Je hebt winnaars en verliezers. Het is prettig om bij winnaars te horen”, aldus Koster, die de hele tijd al riep dat Willem II recht had op een Europees ticket. ,,Dat blijft een geweldige prestatie. We hebben het met z’n allen gedaan en niemand kan er aan tornen.”