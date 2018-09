Koster stuurt spelers Willem II naar kaakchirurg

Twee assists Aras Özbiliz bij zege Armenië

6 september Aras Özbiliz is met zijn land Armenië de nieuwe Nations League in groep 4 van league D begonnen met een 2-1 zege op Liechtenstein. Het duel werd donderdagavond in Yerevan gespeeld. De speler van Willem II speelde op de rechterflank.