Koster wil een bewegend blok zien tegen PEC

Volgens Koster heeft elke wedstrijd sinds de winterstop aanknopingspunten gegeven om te geloven in een goede afloop. Alleen lukte het geen enkele keer om een hele wedstrijd op het niveau te presteren dat nodig is. Tegen RKC was het de coach een doorn in het oog dat zijn ploeg de eerste helft onderging, achter de feiten aan liep. ,,Dat had ook te maken met het feit dat RKC het goed deed, maar dat mag ons eigenlijk niet overkomen. Gelukkig lukte het door wat omzettingen te doen om dat te veranderen in Waalwijk, maar ik wil wel dat we tegen PEC Zwolle direct het initiatief nemen.”