Koster wil niets weten van mentaal probleem: ‘Je moet zorgen dat je er staat als dat gevraagd wordt’

Willem II begon zwak aan het duel, kwam vervolgens op 2-0 voorsprong, maar gaf die na rust alsnog uit handen. ,,Als je ziet hoe makkelijk de aansluitingstreffer valt...”, baalde Koster. ,,In de rust geef je nog aan: je weet dat ze meer gaan komen. Dan is het teleurstellend dat we daar op deze manier mee zijn omgegaan. Dat heeft niks met jong te maken, je moet zorgen dat je er staat als dat gevraagd wordt. Vandaag was dat niet het geval.”

Omdat FC Groningen wel won (3-0 tegen Fortuna Sittard), is Willem II de achtste plek kwijt. Die geeft aan het eind van de rit recht op een ticket voor de play-offs. Gaat het seizoen als een nachtkaars uit? ,,Dat zou zonde zijn, maar je hebt het niet meer in eigen hand. In het begin zeiden we dat we graag in het linkerrijtje wilden eindigen. Dan moeten we niet voetballen zoals we vandaag deden.”