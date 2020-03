Koster: ‘Willem II is wel beter dan NAC, natuurlijk’

Dat het 7-1 werd, lag volgens Koster meer aan de kracht van de Rotterdammers dan aan de zwakte van NAC. ,,Maar het is van allebei wat. En wij zijn wel beter dan NAC, natuurlijk”. Hij denkt dat het een zware opgave zal zijn om met een resultaat terug te keren uit Rotterdam. ,,Feyenoord is al sinds september ongeslagen in eigen stadion. Bij ons zal alles moeten kloppen.”

Concurrenten

Afgelopen weekend was ‘lekker’ vanuit Willem II-oogpunt, erkende de coach. ,,Wij wonnen zelf op vrijdagavond. Als je dan bijvoorbeeld Vitesse ziet verliezen bij PEC Zwolle en RKC wint van FC Utrecht, dan is dat prettig. Dat zijn toch concurrenten van ons voor de plekken voor de play-offs om Europees voetbal. Nee, ik heb geen appjes gestuurd naar Gery met een lachende smiley of zo. Maar we zullen zelf nog wat punten moeten pakken om daarvoor in aanmerking te komen, dus te veel naar anderen kijken heeft geen zin.”