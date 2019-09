Koster ziet complete offday Willem II: ‘Maar zulke wedstrijden zitten er nu eenmaal tussen’

In het verwerkingsproces kreeg hij hulp uit een onverwachte hoek. Heracles-trainer Frank Wormuth blies niet hoog van de toren na de eerste thuiszege dit seizoen. ,,Willem II en Heracles bewogen zich op hetzelfde niveau. Alleen scoorden wij op de juiste momenten”, zo verklaarde hij de royale zege.

Toch was er een groot verschil. Heracles maakte veel minder persoonlijke fouten. Het optreden van beide keepers was illustratief. Heracles-keeper Janis Blaswich kwam tweemaal buiten de zestien. Dat leidde tot nuttige ingrepen met het hoofd. De escapades van Timon Wellenreuther leidden tot onrust en paniek.

‘Noodgreep’

,,Ik kan alleen maar gissen waarom we zoveel persoonlijke fouten maakten”, zei Koster. ,,Tegen Feyenoord leidde zo’n fout ook al tot een nederlaag.” De Zeeuw was gematigd tevreden over het debuut van Ndayishimiye, terwijl Nelom het voor een ‘noodgreep’ redelijk deed. Jhonny Quiñonez liet tijdens zijn invalbeurt zien dat hij kan voetballen. ,,Maar je speelt als team”, wilde Koster niemand voor het voetlicht halen.