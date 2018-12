Kristinsson wil niveau van Sol halen bij Willem II

Allard Lindhout fluit AZ - Willem II

30 november Allard Lindhout is aangewezen als scheidsrechter voor de wedstrijd zaterdagavond tussen AZ en Willem II. Het is de tiende keer dat de 31-jarige arbiter uit Voorhout een wedstrijd in de eredivisie van de Tilburgse club zal leiden. Slechts een keer leverde dat een overwinning op voor de Tilburgse club, de 0-1 zege bij FC Groningen vorig seizoen.