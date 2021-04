Laatste kaarten over de toonbank: Willem II in ‘uitverkocht huis’ tegen RKC Waalwijk

Het betaald voetbal heeft van de overheid toestemming om in speelronde 30 een pilot met een gelimiteerd aantal bezoekers bij voetbalwedstrijden uit te voeren. In Tilburg houdt dat in dat er 2000 supporters welkom zijn. Vanaf afgelopen zaterdag konden Willem II-supporters met een seizoenkaart een kaartje bestellen. De laatste plaatsen werden donderdagavond vergeven.