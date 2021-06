Landzaat is (weer) thuis bij Willem II: ‘Ik hoopte al dat Grim me zou bellen’

Het was in de zomer van 1999 dat de toen 23-jarige Denny Landzaat zich voor het eerst bij Willem II meldde. ,,Kort na een training werd ik in de kleedkamer gepresenteerd aan de spelersgroep”, lepelt hij precies 22 jaar later op. ,,Iedereen feliciteerde me, behalve Mariano Bombarda. Hij keek me aan en zei: ‘Weet je het zeker? Gecondoleerd...’ Hij wist natuurlijk al hoeveel we moesten lopen onder Co Adriaanse, haha.”