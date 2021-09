Landzaat over het Willem II van toen en nu: ‘Grim is wat meer Van Gaal dan Adriaanse’

Wanneer hij voor het eerst in de gaten kreeg dat hij met Willem II (als speler) iets heel bijzonders mee zou gaan maken? Dat moet op zaterdag 8 mei 1999 geweest zijn, denkt Denny Landzaat. ,,Ik was in de winterstop van 1998/99 al gekocht door Willem II, maar maakte het seizoen af bij MVV. Met nog drie competitiewedstrijden te gaan speelden we vervolgens in Tilburg. Wij waren al redelijk veilig en zij lagen op koers voor de Champions League. Maar aan dat laatste dacht ik toen nog niet.”