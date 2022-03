Landzaat ziet wederom falend Willem II: ‘Vertrouwen houden in elkaar, hoe lastig dat ook is’

Hét grote probleem bij de Tilburgers is dan ook het gebrek aan goals. ,,Dat baart me zorgen, natuurlijk. De jongens hebben veel energie geleverd, ze moesten diep gaan vandaag", sprak Landzaat na afloop. ,,Maar het feit dat we niet scoren, gaat in de koppies zitten. En dat moet niet. Je ziet dat we wel tot goede aanvallen komen, en dat er ook genoeg jongens in de zestien komen. Maar uiteindelijk moet de bal tegen het netje. Als we die kansjes wel gaan benutten, dan kan het ook zomaar snel de andere kant op vallen voor ons.”