Leeroy Owusu: ‘Die voorzet op Otschi tegen Feynoord... Ik telde ’m eigenlijk al’

Ook Leeroy Owusu was een van de vele spelers van Willem II die tijdens de voorbereiding positief werden getest op corona. ,,Ik had er op zich weinig last van, maar ik moest natuurlijk wel een aantal dagen in quarantaine”, aldus de rechtsback. ,,Daar zat ik dan in Purmerend in m’n uppie. Dat was heel erg saai. Ik heb maar wat series gekeken op Netflix, Suits bijvoorbeeld. En ik heb geprobeerd mijn conditie op peil te houden met oefeningen, maar dat kan nooit zo goed als op het trainingsveld natuurlijk.”