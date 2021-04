Leeroy Owusu doet waar zijn vader alleen maar van kon dromen: ‘Ik voel me gezegend’

Wriedt waarschuwt Willem II-defensie voor Henk Veerman: ‘Twee meter en zó goed: niet normaal’

13 maart Voor één speler wordt het duel tussen Willem II en SC Heerenveen (aftrap om 16.30 uur) een bijzonder weerzien met oude bekenden. Niet zozeer voor Mitchell van Bergen, de Ossenaar in Friese dienst die van 2007 tot 2015 in de gezamenlijke jeugdopleiding van RKC Waalwijk en Willem II speelde. Nee, het is vooral Kwasi Wriedt die vanavond wat handjes zal willen schudden.