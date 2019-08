Lekker thuiskomen voor Driess Saddiki in Sittard met Willem II

Maar makkelijk ging het niet, zag ook Saddiki. ,,De vele regen had het veld spekglad gemaakt en er lagen plassen aan de zijkant. Normaal voetbal viel er bijna niet op het spelen. In de warming-up zagen we dat natuurlijk al en toen hebben we vlak voor de wedstrijd tegen elkaar gezegd dat we veel de lange bal moesten gaan spelen. We hebben nog wel even geprobeerd ons eigen spelletje te spelen, maar dat was op dit veld echt onmogelijk.”