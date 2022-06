Lesquoy zag Willem II in actie tegen zijn oude liefde: ‘Nooit verwacht dat ik hier zelf zou spelen’

Hij grinnikt even en wijst dan op het schermpje van zijn telefoon. ,,Kijk, na 25 minuten had ik al geel, haha.” Thibaut Lesquoy speelde ruim tweeënhalf jaar geleden met F91 Dudelange (uit Luxemburg) in de Europa League een uitwedstrijd tegen Sevilla, maar is even vergeten wie zijn directe tegenstander toen was. Wat hij nog wel weet? Dat de sfeer geweldig was én dat die directe tegenstander hem een zware avond bezorgde.