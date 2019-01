Levchenko: ‘Kiev zou rare keuze zijn van Sol’

Willem II in absolute slotfase onderuit tegen reserves Borussia Dortmund

11 januari Willem II is niet meer de makkelijke prooi die het bijvoorbeeld in de wedstrijden tegen Vitesse, Heerenveen en ADO Den Haag was. De Tilburgse club verloor nipt van Borussia Dortmund ondanks het gemis van een aantal basisspelers en vijf wissels in de rust: 3-2. De Duitsers, die met vier spelers van het basisteam aantraden, hadden een buitenspeldoelpunt nodig om een nederlaag te voorkomen. In de laatste seconde vloog er nog een vrije trap in.